Хабиб побил Ольгу Бузову

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2 октября 2019, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня престижным уже считается даже не марка автомобиля, а количество подписчиков в инстаграме. «Аргументы недели» составили десятку самых популярных спортсменов в этой социальной сети – и объяснили, как на этом зарабатывать.



Информационный повод – это новость, которая шарахнула молнией во всех поисковиках. Боец ММА Хабиб Нурмагомедов побил звезду шоу-бизнеса Ольгу Бузову. Да, так и написали в заголовке. Но не в том смысле, а побил по количеству подписчиков в инстаграме. Ведь до сентября именно ведущая «Дома-2» лидировала в этой соцсети из россиян. Но Хабиб успешно хайпанул на победе над американцем Дастином Порье, поставил новый рекорд по количеству побед среди российских бойцов, обогнав даже Фёдора Емельяненко. Ну и заодно сделал Ольгу, показав превосходство спорта в России над шоубизнесом.



У Хабиба Нурмагомедова 17,2 млн подписчиков в инстаграме. А какое место спортсмены занимают в российской действительности? Бегло, чтобы вы сравнили. 16,3 млн – Ольга Бузова. 14,3 млн – Тимати. 13,3 млн – Ксения Бородина, ещё одна ведущая «Дома-2». 13,2 млн – Павел Воля. 12,9 млн – Настя Ивлеева. 11,2 млн – Вера Брежнева. 10,6 млн – Михаил Галустян. 10,1 млн – грудастая модель Анастасия Квитко. 8,9 млн – Анна Хилькевич. 8,3 млн – Настасья Самбурская, решившая закрыть свой профиль.



Что даёт популярность в инстаграме? В первую очередь это деньги. Реклама в соцсети стоит от 150 до 700 тыс. рублей за пост. Кстати, ни одной рекламы коммерческого товара в инстаграме Хабиба пока замечено не было. Принципиальный. Да и спортом он хорошо зарабатывает.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



