Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Москве молодая женщина умерла после пластической операции груди

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Москве молодая женщина умерла во вторник, 1 октября, после пластической операции груди. По факту смерти 31-летней женщины Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Следователи установили,что женщине сделали пластику груди в одной из частных клиник, расположенной по Госпитальному проезду в Москве 28 августа. Вскоре после коррекции груди ее самочувствие ухудшилось.

Женщине вызвали "скорую". Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую.  В городской клинической больнице врачи оказали жертве пластики всю необходимую помощь. Но 1 октября она скончалась в больнице.

Дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

ИЧ

//картина дня

В мире

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Сергей Толстов, украинский политический эксперт, обозначил сценарии прекращения гражданской войны в Донбассе. Точка зрения аналитика приведена в материале, опубликованном на страницах российских интернет-СМИ.

Создание рынка земли на Украине и другие решения команды президента Владимира Зеленского могут привести к окончательному распаду страны. С таким предупреждением выступил Алексей Журавко, бывший депутат Рады.

Создание рынка земли на Украине и другие решения команды президента Владимира Зеленского могут привести к окончательному…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса Екатерина Климова устроила праздник на день рождения младшей дочки Беллы. Беллочке исполнилось четыре года. Поздравить малышку в ресторане собрались ее старшая…

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что Украина не подписывала формулу Штайнмайра" на заседании…

//новости ан

В Архангельске народ креативный. В местном парке Белоснежка и семь гномов обзавелись новыми лицами. Им прилепили портреты местной власти, которая кормит людей обещаниями…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в онкоцентре имени Блохина обсуждаться на совещании в среду, 2 октября, у президента России…

В соцсетях обсуждают увольнение медиков из больницы города Чайковского в Пермском крае."Медсестер скоро не останется. Спецодежду так и не дали, зарплату не повысили…

Убийтый в Москве следователь центрального аппарата Следственного комитета России полковник Владислав Капустин занимался расследованием дела о хищении денег, которые были…