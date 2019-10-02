В Москве молодая женщина умерла после пластической операции груди

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2 октября 2019, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Москве молодая женщина умерла во вторник, 1 октября, после пластической операции груди. По факту смерти 31-летней женщины Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Следователи установили,что женщине сделали пластику груди в одной из частных клиник, расположенной по Госпитальному проезду в Москве 28 августа. Вскоре после коррекции груди ее самочувствие ухудшилось.

Женщине вызвали "скорую". Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую. В городской клинической больнице врачи оказали жертве пластики всю необходимую помощь. Но 1 октября она скончалась в больнице.

Дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.