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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Москве к концу недели резко изменится погода

, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Москве к концу недели резко изменится погода. По прогнозу синоптиков, в четверг, 3 октября, температура воздуха днем поднимется до плюс 20 градусов, а в воскресенье понизится до плюс восьми.

Среда, 2 октября, - в Москве теплая погода. Специалисты по погоде отмечают, что температура воздуха в эти дни выше нормы. Сегодня столбики термометров поднимутся до плюс 13-15 градусов. Возможен дождь.

В центре погоды "Фобос" уточнили, что столичный регион останется во власти тёплого и влажного атлантического воздуха.
Ветер в Москве сегодня - юго-западный, будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным - 740 миллиметров ртутного столба.

Пятница ожидается такой же, как и среда. В субботу начнется похолодание.

Понижение температуры воздуха продолжится после выходных в начале новой недели.

 

ИЧ

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