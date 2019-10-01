Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Золотая осень»

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1 октября 2019, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей на городские площадки фестиваля «Золотая осень». Об этом во вторник сообщила пресс-служба мэрии по итогам президиума правительства столицы под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что в этом году гастрономический фестиваль «Золотая осень» охватит свыше полутора тысяч площадок по всей Москве.

«1 октября 2019 г. Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о проведении гастрономического фестиваля «Золотая осень». Традиционный осенний гастрономический праздник – фестиваль «Золотая осень» пройдет в Москве с 4 по 13 октября 2019 г. Фестиваль охватит свыше 1,5 тыс. площадок, включая четыре площадки в центре города, 27 – в округах, 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и 1 тыс. 386 сетевых магазинов», говорится в сообщении.

В сообщении также уточняется, что впервые центральной площадкой станет Красная площадь, ярмарка на которой организована совместно с министерством сельского хозяйства РФ.

В материалах пресс-службы к заседанию правительства также указывается, что культурная программа фестиваля "Золотая осень" включает ежедневные кулинарные шоу, более 240 спектаклей и концертов, 350 творческих мастер-классов, 55 спортивных активностей. Всего – более 1 000 мероприятий.

Подробную информацию о мероприятиях и площадках фестиваля можно найти по ссылке https://moscowseasons.com/ru/festival/autumn-2019/ на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Традиционный осенний гастрономический праздник – фестиваль "Золотая осень" пройдет в Москве с 4 по 13 октября 2019 г.

Фестиваль охватит свыше 1,5 тыс. площадок, включая 4 площадки в центре города, 27 – в округах, 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и 1 386 сетевых магазинов. Впервые центральной площадкой станет Красная площадь, ярмарка на которой организована совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Гастрономическая программа

Главное на "Золотой осени" – безусловно, вкусная и качественная еда. По традиции на площадках фестиваля гостям предложат лучшие сезонные фермерские товары. Участники из регионов России планируют привезти на фестиваль свыше 250 тонн продукции, в т.ч. 230 видов рыбы и морепродуктов, 120 видов сыров и молочной продукции, 100 видов мяса и мясных деликатесов, свыше 100 сортов овощей и фруктов.

На Красной площади гурманов ждет широкий выбор угощений. Здесь, в 56 торговых шале гости найдут лучшие товары из десятков регионов России. 16 ресторанов постараются удивить даже самых искушенных едоков. Посетителям предложат попробовать настоящий кубанский борщ, пряный тыквенный суп, шурпу, "кагай-шурби" (чувашский суп из субпродуктов), сибирские пельмени, жаренную на гриле онежскую ряпушку, кашу из гороха с лесными грибами, чертламу (разновидность блинов) на айране с мясом, "жалбаур" (баранья печень по-балкарски), запеченную в тесте спинку косули с фундуком, а также тульские "лапти" (традиционные тульские пироги с картошкой), муромские калачи, крымские чебуреки с различными начинками, эчпочмаки и чак-чак.

На площади Революции гостей ждет большой ассортимент фермерских сыров: качотта с различными добавками, горгонзола, пармезан, сыры, приготовленные по традиционным французским рецептам (лангр, банон, эпуас, булет д'авен, сен мор, бри, брийя саварен), полутвердые сыры "Озерицкий" и "Мещера" и даже сырные конфеты.

Любителям мясных деликатесов предложат продукцию из мяса страуса и марала, степной балык из конины, казылык (колбасу из конины) и много других необычных продуктов.

Кроме того, гости смогут приобрести:

разнообразные соусы – крыжовенный, ежевичный сацибели, абрикосовый с розмарином, пряная слива в маринаде, яблочная аджика, жареные баклажаны в томатном соусе;

варенье – из острого перца, лайма и мяты, из зеленого грецкого ореха, из барбариса, кизила или брусники;

протертые с сахаром ягоды – морошку, землянику, крыжовник, голубику, калину);

травяные сборы и чаи;

грибы, сушеные на русской печи, – белые, подосиновики, лисички.

Среди необычных блюд, которые можно будет попробовать на этой площадке – копченый брискет (мраморная говядина, копченая в течение 16 часов), суп с брынзовыми галушками, том-ям с мидиями и морепродуктами, сырный суп, сыр халуми на гриле, картофельные вафли с сельдью и каперсами, щучья котлета в горячем хлебе с капустой по-гурийски, черные бургеры, бургеры с креветками, колбаски чоризо с соусами на выбор, печеные овощи на гриле, пироги с грушей в сливочном креме, рогалики и бублики. А запить это разнообразие можно будет травяным чаем с медом и ягодами.

В дни "Золотой осени" для гостей проведут более 400 бесплатных кулинарных занятий. Желающие смогут научиться готовить вкусные и сытные осенние блюда из сезонных овощей, а также любимые угощения жителей самых разных регионов России и других стран. Кроме того, можно будет освоить историческую кулинарию (к примеру, праздничное "меню" средневековой трапезы или главные хиты столовых в колхозах и пионерских лагерях), приготовить блюда "морского" меню или блюда из кинофильмов.

Поучаствовать в кулинарных мастер-классах можно будет с 4 по 13 октября на центральных и окружных площадках фестиваля: на Красной площади, площади Революции и площади Славы, на улицах Перерва, Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской и Святоозерной, на бульваре Дмитрия Донского и на Ореховом бульваре.

Культурная программа

Культурная программа фестиваля "Золотая осень" включает ежедневные кулинарные шоу, более 240 спектаклей и концертов, 350 творческих мастер-классов, 55 спортивных активностей. Всего – более 1 000 мероприятий.

На Красной площади, в сердце столицы, откроется самая масштабная площадка "Золотой Осени", организованная совместно с Минсельхозом России. Здесь гости фестиваля окажутся посреди сельского пейзажа: они увидят русское поле с колосящимися злаками, дикий сад с деревьями и ягодами, пастбище с деревянными скульптурами животных, удивительную мельницу, украшенную граффити со сценками из мультфильмов студии "Союзмультфильм". Желающие смогут посетить выставку арт-объектов в виде различных моделей тракторов, грузовиков и зерноуборочного комбайна, а также зону "умных" технологий, которая расскажет об инновациях в российском сельском хозяйстве – таких как системы навигации, "умное" внесение удобрений и анализ данных для составления прогнозов и стратегий, AIoT-платформы и приложения для контроля данных, поступающих с датчиков, дроны для слежения за состоянием полей и сбором урожая и др.

Для детей пройдут мастер-классы по приготовлению традиционных блюд регионов России, созданию оригинальных ковров, поделок из дерева и лозы, вязанию и вышиванию.

На площади Революции появится уютный осенний городок. В узорчатых шале можно будет приобрести "вкусные" сувениры – дары урожая со всех уголков России и выбрать оригинальные блюда из специального меню, которое подготовили московские рестораторы. На сцене состоятся концерты этнической музыки в современной обработке, а неподалеку от сцены оборудуют живописную трассу, где устроят гонки радиоуправляемых тракторов.

Подробнее познакомиться с историей сельского хозяйства можно будет на выставке "Эволюция тяговой силы: от сохи до современных машин", которая откроется на переходе от Манежной площади к площади Революции. Здесь установят 21 экспонат – раритетные тракторы отечественного производства (СССР и современной России), а также Австрии, Италии, США и ФРГ, которые привезут из чебоксарского Научно-технического музея истории трактора.

Подробную информацию о мероприятиях и площадках фестиваля можно найти по ссылке https://moscowseasons.com/ru/festival/autumn-2019/ на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.