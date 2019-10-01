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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Полковник ФСБ Черкалин получал взятки на Лубянке

, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Стало известно, что бывший начальник банковского управления "К" Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин брал взятки недалеко от своей работы на Лубянской площади.

Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Издание отмечает, что представители банка "Транспортный" каждый месяц передавали Черкалину в кафе или на улице в центре столицы 50 тысяч долларов "за общее покровительство". В результате итоговая сумма достигла 750 тыс. долларов. Позже, когда банк обратился за помощью к полковнику, тот потребовал премию в размере ста тыс. долларов, чтобы "спасти" 778 млн руб.

Черкалина арестовали в апреле совместно с его коллегами Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым. При обыске у них были найдены 12 млрд рублей.

В посредничестве между полковником и банком обвиняется бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО "Европейское Подмосковье" Арно Ходжоян.

БА

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