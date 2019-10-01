Российский политик предсказал момент начала распада РФ на несколько государств

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1 октября 2019, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Российскую Федерацию пока спасает от распада крепкое здоровье президента Владимира Путина. Соответствующую точку зрения озвучил отечественный оппозиционный политик и юрист Марк Фейгин, лишенный адвокатской лицензии.

Согласно прогнозу Фейгина, процитированного интернет-порталом «ПолитНавигатор», на месте России может возникнуть десяток государств. Из слов оппозиционера следует, что процесс дезинтеграции страны начнется после ухода из власти Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, аналитик Евгений Сатановский заявил, что Соединенные Штаты намерены предпринять активные действия по расчленению России в 2030-х годах.