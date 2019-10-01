Инвесторы изменили планы Роскосмоса

//Общество 13+

1 октября 2019, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за того, что Роскосмос не смог найти инвесторов для финансирования проекта по созданию глобальной системы спутников, национальный проект по развитию космоса подвергся корректировке.



В прошлом году космическое ведомство представило на рассмотрение систему спутниковой связи «Эфир», которая должна была стать конкурентом английской и американских аналогичных систем. Для российского проекта требовалось внебюджетное финансирование, которое найти не удалось. Инвесторами планировали выступить Роскомнадзор, Внешэкономбанк. Однако они отказались от такого проекта. В силу отсутствия финансов он будет заменён похожей системой «Сфера». О ней уже неоднократно говорили первые лица государства. «Сфера» будет курировать порядка 600 спутников. Она сможет прийти на замену кабельной системе связи. При этом её качество заметно повысится.



Проект «Сфера» является менее затратным. Он будет реализован в течение ближайших десяти лет. Сейчас Россия имеет в космосе около 120 аппаратов. После реализации проекта их количество увеличится в несколько раз. Сейчас проект «Сфера» согласовывается во всех профильных министерствах. Новая система будет обеспечивать подвижную связь и оптическое наблюдение в реальном времени.



