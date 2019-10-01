На сокращение чиновников могут потратить 5 млрд руб.

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1 октября 2019, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Министерстве финансов Российской Федерации сообщили, что планируют выплатить более 4,5 миллиардов рублей в качестве компенсации увольняемым чиновникам.

В кабмине опровергли данные о масштабном сокращении госслужащих в ближайшее время

"На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства газете "Известия".

Руководитель направления "Макроэкономика" Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов считает, что власти всерьёз решили задуматься о сокращении государственных служащих. По его словам, "раздутый штат чиновников" стал уже национальной проблемой, а не только вопросом высоких затрат на их содержание.

Отмечается, что до 2022 года могут быть уволены до 13 тыс. человек.