Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

На сокращение чиновников могут потратить 5 млрд руб.

, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Министерстве финансов Российской Федерации сообщили, что планируют выплатить более 4,5 миллиардов рублей в качестве компенсации увольняемым чиновникам.

В кабмине опровергли данные о масштабном сокращении госслужащих в ближайшее время

В кабмине опровергли данные о масштабном сокращении госслужащих в ближайшее время

"На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства газете "Известия".

Руководитель направления "Макроэкономика" Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов считает, что власти всерьёз решили задуматься о сокращении государственных служащих. По его словам, "раздутый штат чиновников" стал уже национальной проблемой, а не только вопросом высоких затрат на их содержание.

Отмечается, что до  2022 года могут быть уволены до 13 тыс. человек.

БА

//картина дня

В мире

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

На территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР действуют украинские «партизанские отряды», которые осуществляют диверсии. С соответствующим заявлением выступил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай.

Российскую Федерацию пока спасает от распада крепкое здоровье президента Владимира Путина. Такую точку зрения озвучил оппозиционный политик и юрист Марк Фейгин, лишенный адвокатской лицензии.

Российскую Федерацию пока спасает от распада крепкое здоровье президента Владимира Путина. Такую точку зрения озвучил…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Творчество пермских «активистов» наделало много шума в Сети. Оскорбительный ролик группы «Гражданский контроль» нарушает права граждан страны, имеющих нетрадиционную…

//новости ан

Иркутские депутаты решили премировать чиновников за хорошую работу во время ликвидацию последствий паводка. С легкой руки парламентариев Заксобрания в бюджете области…

//новости ан