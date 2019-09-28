Танцовщица из Хабаровска заявила, что жених держал её в секс-рабстве в ОАЭ

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28 сентября 2019, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Отправляясь с отпуск со своим женихом, танцовщица из Хабаровска Анастасия Орлова даже и не предполагала, что попадет в секс-рабство. Как только 31-летняя танцовщица оказалась в Дубае, ей пришлось забыть и об отдыхе, и о романтике, и начать удовлетворять других мужчин.

Как она рассказала программе «Вести», молодой человек все издевательства снимал на камеру, а за неподчинение её избивали. По словам Анастасии, ей сломали нос, а также угрожали убить. Девушка призналась, что ей удалось сбежать только через 55 дней, когда парню понадобились деньги и он вернулся в Россию. Сбежав от своего «хозяина», Анастасия написала заявление в полицию.

Молодой человек опровергает все обвинения и говорит, что они находились в свободных отношениях на взаимовыгодных условиях. Также он рассказал, что потратил на неблагодарную невесту все свои заработанные деньги — пять миллионов рублей.