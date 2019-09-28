«Сотрудники тоже не безгрешны». Поклонская раскритиковала предложение МВД наказывать за оскорбление полицейских

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28 сентября 2019, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат ГД Наталья Поклонская раскритиковала предложение МВД наказывать за оскорбления полицейских в соцсетях и переписке в мессенджерах. По её мнению, полицейские сами нарушают закон и провоцируют оскорбления в свой адрес. В предложенном МВД виде закон принимать нельзя.

МВД предложило ввести штрафы за комментарии в Сети, в которых есть явное неуважение к полиции

«Высказывание в адрес правоохранительного органа может быть вызвано неправомерными действиями со стороны сотрудника правоохранительных органов. Сотрудники тоже не безгрешные. Частенько выносятся обвинительные приговоры в отношении них по факту превышения должностными обязанностями, даже с применением насилия в отношении обычных граждан» - объяснила она свою позицию в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Она считает, что только от самих представителей органов зависит, дадут ли они подо их оскорблять или нет. Напомним, как мы уже писали в МВД подготовили законопроект, который предполагает блокировку неуважительных постов о правоохранителях, а также штрафы и административный арест за такие высказывания.

«Это зависит от самих представителей органов, чтобы они не давали повода их оскорблять. Есть оскорбления, которые связаны с неправомерными действиями сотрудников. Надо грань чётко прописать, чтобы не было у нас такого: кто-то обозвал представителя правоохранителей “дурак” и за это нёс ответственность. Это неправильно. Просто так всех скопом загребать за то, что они неуважительно относятся в собственной переписке к представителям полиции – это чрезмерно сурово и ни к чему хорошему не приведёт», - считает депутат.