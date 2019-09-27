Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

МВД предложило ввести штрафы за комментарии в Сети в которых есть явное неуважение к полиции

, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]

Ты меня уважаешь? Уважаю! А вот если нет, то можно и на 15 суток загреметь. Посягательства на честь и достоинство силовиков должны быть наказуемы, решили в МВД и подготовили законопроект, который предполагает блокировку неуважительных постов о правоохранителях, а также штрафы за такие высказывания.

«Проект федерального закона разработан во исполнение поручения министра внутренних дел Российской Федерации в целях реализации прав, предоставленных сотрудникам полиции, … установив административную ответственность за посягательства на неприкосновенность их чести и достоинства», — именно так звучит законодательная инициатива.

Ну в а качестве наказания предлагается административный арест до 15 суток или штрафа от 30 тысяч до 200 тысяч рублей. Если закон будет принят, а в этом мало кто сомневается, то в силу он вступит с январе следующего года, сообщает Daily Storm

БИ

//картина дня

В мире

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Вооруженный конфликт на территории Донбасса способен перерасти в Третью мировую. Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад на страницах отечественной интернет-прессы.

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины в американские выборы в США 2016 года и посоветовал никого не обвинять на "основании слухов".

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя законопроект Министерства финансов о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что большая часть…

//новости ан

В Петербурге родители дали имя новорожденной дочке Россия. Девочке родилась в семье Русских. Отец малышки рассказал, что в семье обдуманно выбрали имя дочке. Россия…

//новости ан

Посягательства на честь и достоинство силовиков должны быть наказуемы, решили в МВД и подготовили законопроект, который предполагает блокировку неуважительных постов…

//новости ан

//новости ан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил найти авторов лжесообщений о жертвах пожара в торговом центре "Гранд Парк" и того, кто, снимая пожар, припевал…

//новости ан

Острые дебаты разгорелись в Сейме Латвии. Повод – поправки министерства образования, предусматривающие перевод всех детских садов Латвии на государственный язык.

//новости ан

//новости ан

//новости ан