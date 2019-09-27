МВД предложило ввести штрафы за комментарии в Сети в которых есть явное неуважение к полиции

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27 сентября 2019, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]

Ты меня уважаешь? Уважаю! А вот если нет, то можно и на 15 суток загреметь. Посягательства на честь и достоинство силовиков должны быть наказуемы, решили в МВД и подготовили законопроект, который предполагает блокировку неуважительных постов о правоохранителях, а также штрафы за такие высказывания.

«Проект федерального закона разработан во исполнение поручения министра внутренних дел Российской Федерации в целях реализации прав, предоставленных сотрудникам полиции, … установив административную ответственность за посягательства на неприкосновенность их чести и достоинства», — именно так звучит законодательная инициатива.

Ну в а качестве наказания предлагается административный арест до 15 суток или штрафа от 30 тысяч до 200 тысяч рублей. Если закон будет принят, а в этом мало кто сомневается, то в силу он вступит с январе следующего года, сообщает Daily Storm