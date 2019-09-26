Курильско-Сахалинский капкан

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26 сентября 2019, 16:28 [ «Аргументы Недели», Геннадий ШЕПАРЕВ, Валерий КУЛЬБАКОВ, о.Сахалин ]

В хмурые и холодные 90-е, когда мы на Сахалине и Курилах годами сидели на дозированном пайке тепла и света, гуляла такая байка: мол, надо объявить войну Японии и сразу сдаться. В этой грустной шутке - настроения тех лет, когда Чубайс со товарищи пилил энергетику. И даже обособленная, на единственной в РФ островной области, едва-едва жила... из-за дефицита угля! Да-да, того самого угля, на котором сидит большая часть Сахалина - в иных местах топливо само прёт из-под земли, выходя на поверхность. Бери ведро, лопату - и вперёд. Если, конечно, новые хозяева, типа угольного олигарха Мисевры, позволят.

БЕЗ БУРЖУЕК И ЛУЧИН

Сейчас, когда тарифы (в сравнении с советским периодом) прыгнули в сотни раз, ситуация в целом нормализовалась. Даже периодически идут разговоры о продаже излишков в Японию, на соседний остров Хоккайдо (это всего 45 км по проливу Лаперуза).

Может быть, для этого и решили силами отечественного гиганта строить новую Сахалинскую ГРЭС-2? Но не на сопредельном с соседями берегу, а за сотни км от него,"в степи" - на западном побережье Татарского пролива. То есть, где ни кадров, ни жилья. Ни самого твёрдого топлива нет - надо возить из других районов. Зато старая ГГЭС всё ещё коптит на востоке Сахалина. Там и посёлку со специалистами уже не один десяток лет, и угольный разрез - под боком. Но, повторим, решили все эти преимущества игнорировать. Такие, значит, нынче аналитики.

Да, начинали с нуля, который, по мере прогрессии, в перспективе опять долбанёт по карману обывателя - через обновлённые тарифы. К счастью для наших карманов, процесс растянулся во времени: ударной стройке периодически мешают ЧП. То кран упадёт, то пожар приключится. Или даже взрыв одного из двух котлов - при пусконаладке. Говорили, мазут в топке уже горел, но якобы забыли систему заполнить водой. Такого испытания новый агрегат не выдержал. Правда, потом горе-строители устами пресс-службы опровергнут факт взрыва, но что удивительно - обещанного открытия станции мы так и не дождались в 2018 году. Не случилось пока это счастье и в нынешнем. Одна радость: гендиректор затяжной ударной стройки переместился в кресло заместителя председателя островного правительства (есть, есть у нас своё ПСО - правительство Сахалинской области, куда ж без него).

И развернулись внеочередные предвыборные баталии - напомним, одного губернатора посадили, второй сбежал на царствие в Приморский край, так что прислали из Центра второго варяга. А поскольку он оказался из Росатома, заговорили было уже и о строительстве АЭС. Правда, сейсмически опасный у нас район, тем не менее, слухи множились. Как и традиционные экивоки в сторону соседки - после трагедии на Фукусиме, значит, там не откажутся от сахалинских киловатт.

ВОТ БУДЕТ МОСТ, А ЛУЧШЕ - ДВА. И ЗАЖИВЁМ!

А когда г-н Лимаренко с горем пополам победил в хуторах и деревнях-районах (за исключением самого густонаселённого места - островной столицы), вновь оживились слухи о строительстве железнодорожного моста, который бы соединил Сахалин с материком.

- Я только не пойму, что будем возить по мосту, - недоумевает Анатолий Кузин, доктор исторических наук, а в советском прошлом, секретарь Сахалинского обкома КПСС. - Откуда вдруг возьмётся здесь большой грузопоток? Население на наших островах, с гастарбайтерами - меньше полумиллиона. Леса почти не осталось, бумажную промышленность в 90-е тихо всю похоронили. Нефть и газ в железной дороге не нуждаются - есть трубопроводы и завод СПГ. Уголь? Логистика морская тоже давно отлажена. Разве что уже к нам самим, возможно, придётся завозить рыбу, - иронизирует он, - медведей голодных всё больше, а народу всё меньше. Но не всем перепадает свежий хвост. Косолапые, случаются, на людей срываются. Но мост в этой цепочке звено лишнее.

А тем временем, смелые головы глаголят о необходимости строить и второй мост - уже с Сахалина на Хоккайдо.

- Идея, может, и красивая, только экономически неоправданная, по сути, бредовая, - добавляет Анатолий Кузин. - Мы же софинансируем строительство двух новых железнодорожных паромов. Почти 10 миллиардов ушло под это дело. Хотя, в идеале, конечно, надо бы строить раза в четыре-пять больше грузопассажирских судов. И они обойдутся гораздо дешевле любого моста. А главное, полностью закроют все транспортные проблемы островной области. Вся инфраструктура для этого есть. И, опять же, в сейсмоопасной зоне строить огромный мост... Дикостью отдаёт и авантюрой.

Напоминаем местному старейшине, что идею строительства моста на Хоккайдо проталкивают и те, кто "спит и видит", как контейнеры из Японии через Сахалин попадают на российский БАМ -Транссиб, оттуда - в Европу...

- Пустое, - охлаждает Анатолий Тимофеевич, - Японии это не нужно. Ей, как сателлиту США, нужны наши острова. Начиная с Курил. В т.ч. для новых американских военных баз. И от богатого на ресурсы Сахалина, понятно, тоже не откажется.

Зато такой мост способен только приблизить момент дрейфа Сахалина в объятия соседней страны! Все остальные разговоры от лукавого: о мирном договоре, об отменённой обеими сторонами в начале 60-х пресловутой совместной декларации - и вдруг чудесным образом воскресшей (стараниями нашего МИДа!) - всё это игра в одни ворота. Подыгрываем лукавому соседу, не раз в истории показывавшей нам своё истинное лицо. Забыли? Или кто там ещё выгодополучатель?..



ЯПОНСКИЕ ИГРЫ ВОКРУГ ОСТРОВОВ

А тем временем, японские игры вокруг российских Курил продолжаются. Смотрим на ленту: глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым (в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке) широкий круг вопросов, в том числе мирный договор. А он тесно увязан (в т.ч. нашим МИДом) с отторжением части островов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что "договоренность есть". Да и как не быть, если Лавров открыто, где только может, говорит о необходимости исполнять декларацию советского ещё замеса, пусть и, повторим, давно упразднённую сторонами. Но не для Лаврова: если очень хочется, то можно всё.

А тем временем, министерство по развитию ДФО и Арктики на заседание своего общественного совета в Общественной палате РФ представило проект строительства мостов на Сахалин и... северный японский остров Хоккайдо! Объявлено, что проекты являются частью Национальной программы по развитию Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035 года. Финансировать их министерство просит из федерального бюджета.

Как видим, идёт ползучая сдача островов по всем направлениям сразу! Ах, да - эксперты пока против и называют проекты утопическими. Но разве в родном Отечестве когда-нибудь было проблемой найти более сговорчивых?

Львиную долю грузопотока через порты Дальнего Востока - это уголь. За 2018 год его перевалка составила 91 млн тонн. Эксперты отмечают, грузопоток ограничен не количеством портов, их вполне достаточно, а недостаточной пропускной способностью железной дороги — БАМа и Транссиба. И даже после завершения реконструкции БАМа и Транссиба (она частично уже ведётся), мощностей будет мало для растущих потребностей рынка. А вот современные морские терминалы готовы к значительному росту грузопотока. В СМИ уже обратили внимание на прошлогодний прокол: производители и экспортеры заявили на 20% грузов больше, чем способна перевезти железная дорога. Только японских контейнеров здесь не хватало для полного счастья.

НА КОНУ - ПРЕДАТЕЛЬСТВО?

Получается, что не просто дорогое, а безумно дорогое и не имеющее прецедентов строительство двух мостопереходов, - в итоге никак не решит проблему недостаточной пропускной способности Дальневосточной железной дороги. Тогда зачем огород городить? Только ли из-за жирных сливок? Или в доле ещё и политическая составляющая - предательство?

Называют уже и стоимость игры — 433 млрд рублей. И это только начала большого дерибана. Всего же авторы программы предложили вложить "в модернизацию транспортной инфраструктуры макрорегиона" 690 млрд рублей. Заметная часть, как вы догадались, приходится именно на мостовой проект со строительством глубоководного порта на Сахалине. О новых современных паромах, которые несравненно дешевле, понятное дело, уже и не заикаются.

АО РЖД тоже не сидит сложа руки - нарисовали, говорят, и свой проект Он даже оказался дешевле - за 500 млрд рублей. Или аппетиты ещё не нагуляли? А воплощать «мостопроект» (с портом Минвостокразвития) предлагают за счёт федеральной казны. А точнее, всё того же населения, у которого уже и так отобрали всё, что только можно, начиная с секвестрированного выхода на пенсию ("денег нет!"). Но если очень хочется, деньги всегда находятся.

Минфин РФ против, но это пока. Зато Минтранс РФ уже голосует ЗА, хотя всего год назад возражал это затевать за бюджетный счет. Аргументы, повторим, не новые: строительство мостов на Сахалин и на японский Хоккайдо, позволит подключить порты Японии к системе российских железных дорог. Свежо придание!..

Потихоньку выходит из тумана и позиция самой Японии к спорному проекту. По логике, ей мост (или тоннель) Хоккайдо —

Сахалин с выходом на российскую стальную магистраль, даром не нужен. Потому, что у островной державы - мощный флот, отличные контейнеровозы, самый маленький из которых берёт на борт аж 260 контейнеров 20-футовых. Напомним, самый большой грузовой жд -состав рискует взять не более 140 таких контейнеров. Груз поездом, вероятно, будет доставлен быстрее. И что? Ведь морем — и больше, и дешевле. И надёжней - ни тебе размытого оползнем полотна, ни пробок на узловых, ни современных дорожных разбойников.

Япония на днях дала понять: она оценит целесообразность строительства моста между островами Сахалин и Хоккайдо, когда РФ решит вопрос соединения Сахалина с материком. Об этом заявил посол Японии в Москве Тоехиса Кодзуки.

"В последнее время о соединении материка с Сахалином не слышно — сначала лучше обратиться к российскому правительству. Первое условие — это мост между материком и Сахалином. После этого можно уже говорить об этом", — приводит его слова РИА "Новости".

В начале сентября на Восточном экономическом форуме премьер Японии Синдзо Абэ говорил, что в экспертной среде нужно изучить проект соединения мостом Сахалина и Хоккайдо.

Япония готова идти нам на встречу в этом в этом вопросе? Во всяком случае, уже не отрицает. И ещё. На малонаселённом Хоккайдо нет сильно развитой портовой инфраструктуры, которая позволила бы переваливать российские сырьевые грузы в центр страны. Но кого это волнует у нас?

Да, может быть, перевозить грузы из Японии на Сахалин (или в обратном направлении) по мосту и выгоднее. Но грузовая база - незначительна. И затевать фантастически дорогую строку можно, только с оглядкой на закулису большой политики...

По поводу строительства моста с материка на самый большой российский остров у Валерия Лимаренко, нового губернатора Сахалина и Курил, такое мнение: он нужен. Можно спорить, а можно согласиться - нашей стране необходим новый выход к океану (если появится и глубоководный современный порт). Вот только большой вопрос: а будет ли сначала авторитетная независимая экспертиза?

А пока, заметим, АО РЖД срывает инвестпроект по модернизации БАМа и Транссиба (по данным СП РФ): из 11 новых разъездов и 78 км вспомогательных путей в 2018 году был введен... всего 1 (один!) объект. В итоге пропускная способность ДВЖД никак не прыгнула до небес.

Зато в 2000-е годы строились мосты-гиганты. Крымский - протяжённостью 19 км, ряд мостов-автомагистралей в Санкт-Петербурге, мост через Волгу в Ульяновске и другие, общей протяжённостью более 100 км. И теперь эти мощности срочно надо куда-то пристроить?

P.S. А настоящим мировым лидером опять стал Китай: в 2018 году там открылся 55-километровый надводный мост, соединивший о. Гонконг с материком. И ставший самым длинным в мире.

Вот только цена 1 км надводной части в КНР оказалась почти в полтора раза дешевле, чем у Крымского моста.

Геннадий ШЕПАРЕВ,

Валерий КУЛЬБАКОВ, о.Сахалин