Дорогами в России занимаются далеко не дураки, но ситуация лучше не становится

//Общество 13+

25 сентября 2019, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

За 13 лет с 2000 года протяжённость автодорог общего пользования в России выросла с 584 тыс. км до 1 млн 396 тыс. км. Рост составил 139% – почти в 2,5 раза. И за этими цифрами, безусловно, есть реально построенные с нуля федеральные трассы. Но если в огромной стране действительно построили около 800 тыс. км дорожного полотна – то есть 60 раз покрыли расстояние от Москвы до Сочи, то почему 10% населения России до сих пор проживает в местах, откуда нет выхода на сеть круглогодично эксплуатируемых дорог? Это около 15 млн человек. По статистике Минтранса протяжённость дорог с твёрдым покрытием увеличилась только на 85%. То есть 44% дорог в России прокладывается без асфальта? Ларчик открывается просто: 2012 г. Росстат в очередной раз изменил методику подсчёта.



Правительство планирует потратить до 2024 г. около 5 трлн рублей на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Причём строительство новых

автомагистралей в эту грандиозную сумму не входит. Деньги пойдут на новые дорожные камеры, приборы для проверки опьянения водителей, улучшение их подготовки и ремонт региональных дорог. За версту видны торчащие из нацпроекта интересы ГИБДД и глав

регионов, которые получат право оставлять у себя акцизы на бензин и закатывать их в асфальт. Не исключено, что для обычных автолюбителей перемещения по дорогам страны станут не столько комфортнее, сколько дороже.



К 2020 г. усилят ответственность за различные нарушения ПДД (ещё не объявлено, за какие именно), а к 2021-му появятся некие «нормативные акты», нацеленные на повышение уровня подготовки водителей. Как пить дать средняя стоимость обучения в автошколе пробьёт очередной потолок.



Не лучше ситация обстоит с авиасообщением и речнымы перевозками. В российских городах, за исключением Москвы и Петербурга, почти полностью остановилось строительство метрополитенов. Остаётся уповать на такси как общественный транспорт?



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