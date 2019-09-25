Апелляцию по делу экс-мэра Ольхона перенесли. Сибиряки проводят акции протеста

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25 сентября 2019, 13:50 [ «Аргументы Недели», Олег УСОВ ]

В Иркутском областном суде 24 сентября началось апелляционное рассмотрение приговора по резонансному делу экс-мэра Ольхонского района Сергея Копылова. Рассматривающий апелляцию судья Евгений Серебренников уже успел выслушать позицию адвокатов бывшего мэра, отклонить кандидатуру известного в регионе политического деятеля Александра Битарова, ходатайствовавшего о привлечении к процессу в качестве общественного защитника, а также перенес по просьбе прокуратуры заседание на 27 сентября.

Вечером 24 сентября перед началом апелляционного рассмотрения приговора по делу Сергея Копылова около здания иркутского областного суда были выставлены одиночные пикеты в поддержку экс-мэра Ольхонского района. Он был осужден в июне этого года Эхирит-Булагатским райсудом, который после трехлетнего следственного разбирательства вынес обвинительный приговор, признав Сергея Копылова виновным в превышении должностных полномочий за выделение земель нацпарка под добычу гравия при строительстве дороги. После этого в Иркутской области начались масштабные акции протеста – обычные жители, политики и бизнесмены, депутаты Госдумы РФ встали на защиту экс-мэра.

В самом зале заседаний оказалось тесно – помимо многочисленных журналистов за ходом рассмотрения пришли наблюдать более 50 человек: правозащитники, известные политики, жители Ольхонского района. Из-за тесноты судье пришлось давать распоряжение открыть соседний зал и обеспечить там видеонаблюдение за процессом для всех желающих.

Заседание началось с рассмотрения стороны защиты ходатайства о привлечении к процессу общественных защитников, в частности депутата Законодательного Собрания Иркутской области Александра Битарова, работавшего ранее зампредом регионального правительства. Судейская коллегия после расспросов о том имеет ли депутат юридическое образование и знаком ли он с уголовно-процессуальным кодексом (УПК), отказала в ходатайстве по причине отсутствия подобного жизненного опыта.

Сам Александр Битаров, комментируя произошедшее позже, отметил «Для того, чтобы выступить общественным защитником по этому делу, знать УПК необязательно. Достаточно того опыта работы, который у меня есть в правительстве Иркутской области, чтобы озвучить определенные моменты крайне важные для защиты Сергея Копылова, - подчеркнул он. – На мой взгляд, произошла чудовищная ошибка в плане осуждения этого человека, поэтому он должен быть оправдан областным судом. Как человек и как депутат я буду стараться действовать дальше, чтобы помочь Сергею Копылову».

Сам экс-мэр на апелляционном рассмотрении физически не присутствовал – руководство СИЗО, где он сейчас находится, организовало видеотрансляцию для сторон судебного заседания. Люди, пришедшие поддержать экс-мэра заметили, что он сильно похудел. В своей короткой речи Сергей Копылов отметил, что полномочия мэра он выполнял в строгом соответствии с законом и даже не мог предположить, что, предоставляя участки в аренду, действовал противозаконно. В завершении выступления попросил отменить приговор. Выступление экс-мэра сопровождалось аплодисментами группы поддержки, несмотря на замечание судей.

После этого слово дали стороне защиты, представленной тремя адвокатами. По их доводам, Сергей Копылов не превышал своих полномочий, он действовал строго в рамках предоставленных ему полномочий по распоряжению земельными участками в Ольхонском районе. Тот факт, что впоследствии эти действия были расценены как незаконные, не может свидетельствовать о том, что он превышал полномочия.

«Когда он распоряжался этим участком он был уверен полностью что распоряжается неразграниченными землями, то есть землями на которое не зарегистрирована федеральная собственность. А значит он не причинял никому ущерба, - отметил адвокат Дмитрий Дмитриев. - Обвинение ему было предъявлено только на том основании, что он нарушил какой-то проект границ земельных участков. Но ведь это лишь проект. Он может быть принят, может нет, а может быть изменен. Фактически человека посадили в тюрьму за то, что он выполняя свой служебный долг, просто нарушил какой-то несуществующий проект границы».

По словам адвоката прокуратура регулярно выявляет сотни подобных фактов, когда мэры нарушают земельное законодательство, сами не понимая где проходят границы. Суть в том, что процедура выделения мэром земельных участков основана на работе других служб, формирующих этот участок, определяющих его границы и выдающих заключения о его назначении. Получается, что если эти службы допустили ошибку, то из-за них мэр не должен попадать в тюрьму.

Кроме того, сторона защиты отметила, что, согласно постановлению совета министров РСФСР от 1986 года, эти земли должны были войти в состав Прибайкальского нацпарка, но без изъятия их из сельскохозяйственной эксплуатации, соответственно, мэр района имел полное право выделить их для ведения строительных работ. Новые границы так и не были утверждены до сих пор.

Сторона обвинения попросила у суда объявить перерыв для того, чтобы представить свою позицию. Судья Евгений Серебренников объявил перерыв до 10:00 27 сентября.

После завершения судебного заседания сторонники Сергея Копылова не спешили расходиться – они выстроились в цепочку возле здания областного суда и по очереди фотографировались с плакатом «Свободу Копылову. Жду…». Известно также, что активисты готовятся к проведению очередного митинга, намеченного на 30 сентября в 17:00 у Дворца спорта «Труд».

Олег Усов