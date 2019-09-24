Какую опасность для русских женщин таит в себе брак с иностранцем?

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24 сентября 2019, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Если и муж, и жена патриархальных взглядов, и муж при этом успешен в глазах жены, то в семье может царить своего рода гармония. Мужчина встанет, грохнет кулаком по столу со словами: «Молчи, дура!» А женщина с упоением будет думать: «Вот! Настоящий мужик рядом!». А если жена ждет отношения к себе как к равной? Если у нее не патриархальная модель семьи, как идеал, а европейская? Несложно догадаться, что такую пару ожидает. Могут начаться бои без правил, развод фактически неизбежен.



Но бывает и по-другому. Как рассказала в интервью "Аргументам недели" автор бестселлера «Дневник на двоих» психолог Надежда Дягилева, например, вполне себе русский мужчина ориентирован на европейскую модель брака, а женщина – на патриархальную. Тоже ничего хорошего. Мысль, что в семье двое взрослых, они на равных отвечают за свое финансовое благополучие, этим несчастным в голову не приходит. Они несчастны, они либо терпят друг друга, либо разводятся. И тут наша бедная патриархальная женщина, обогащенная собственным опытом, начинает всерьез поглядывать на иностранных мужчин, которые, по ее мнению, куда лучше. На вид европеец действительно часто краше нашего русского Васи, но устроен-то он по-иному! У него вообще другое понимание того, что такое брак и зачем он нужен. Предположим, что цель достигнута, желанный иностранец «взят в оборот», предложение сделал и вот, ура, появилось кольцо на пальце. Медовый месяц, Европа, красивые пейзажи, нет русского мата вокруг. Сначала эйфория. Только спустя какое-то время новоиспеченная жена понимает, что ее супруг тот еще «фрукт»: драгоценностей тоннами не дарит, хотя деньги есть и мог бы, на дорогие курорты за свой счет не возит, а о ужас, предлагает поделить пополам затраты на отдых.



Просто брак там строится совершенно по другой модели, в которой мужчина даже не предполагает, что, женившись, получает не равноценного партнера, а маленького ребенка, которому нужно все время дарить подарки и которого нужно содержать. Они предполагают, что мужчины и женщины равны, если они не ментальные инвалиды, они сами способны о себе заботиться, а женятся они потому, что хотят быть с теми, кого любят. И точка. Поэтому там нет такого отношения к браку, как в России, когда бабы за мужиками толпами носятся, лишь бы замуж взял.



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