Премия за доброту в искусстве «На благо мира» завершает прием заявок на участие в конкурсе

//Общество 13+

24 сентября 2019, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

10 декабря 2018 года на сайте www .nablagomira.ru стартовал конкурс на соискание Премии «На Благо Мира». Номинантами Премии могут стать произведения литературы и искусства гуманистической направленности, созданные на русском языке в любой стране мира. Конкурс проводится в 12-ти номинациях.



Премия за доброту в искусстве «НА БЛАГО МИРА» присуждается индивидуальным авторам и творческим коллективам за добро и гуманизм в искусстве.









Онлайн-конкурс, направлен на поддержку и популяризацию произведений литературы и искусства, а также Интернет-порталов, ориентированных на физическое, духовное и нравственное оздоровление общества, сохраняющих и распространяющих нравственные и духовные ценности. К участию в конкурсе допускаются игровые, документальные,

анимационные фильмы, видеоролики, телевизионные программы и циклы, театральные спектакли, песни и книги гуманистического, просветительского, патриотического, экологического, социального направления. Лучшее произведение, представленное на конкурсе, ожидает Гран-при в размере не менее 500 000 рублей. Помимо Гран-при, в каждой номинации будут вручены три денежные награды за первое, второе и третье место участникам, набравшим наибольшее количество баллов по итогам зрительского голосования. Стартовый призовой Фонд составляет 3 200 000 рублей. Увеличить призовой Фонд, внести свою лепту в поддержку деятелей искусства, служащих гуманистическим идеям могут не только спонсоры и

партнёры Премии, но и каждый пользователь Интернет, разделяющий убеждения организаторов Премии.









На базе сайта www.nablagomira.ru функционирует краудфаундинговая платформа, посредством которой каждый желающий может стать одним из меценатов Премии. Самым активным меценатам будут вручены билеты на Торжественную Церемонию Награждения лауреатов Премии. Система жёсткого контроля не позволит заинтересованным лицам искусственным образом влиять на статистику.

www.nablagomira.ru - это уникальная Интернет-платформа, дающая возможность, как опытным, так молодым авторам и дебютантам заявить о себе. Любители принимают участие в конкурсе наряду с профессиональными авторами, чьи работы могут быть выдвинуты в номинацию, как ими самими, так и любым пользователем Интернет. В конкурсе может принимать участие неограниченное количество работ, вышедших в свет с 1 января 2018 г. по 30 сентября 2019 г. До 23:59 30 сентября каждый желающий может выдвинуть в любой номинации произведение соответствующей тематики, а до 23:59 31 октября отдать свои голоса понравившимся работе, участвующей в конкурсе. На сайте Премии можно отслеживать географию участников и голосующих в режиме онлайн.

Десятки лучших произведений искусства будут определены путём народного голосования, а окончательных победителей конкурса определит экспертный совет, в который войдут представители творческой и культурной элиты, общественные деятели.









Работы членов экспертного совета также могут принимать участие в конкурсе. Однако, в этом случае, член экспертного совета не может получить от коллег высшую награду, если по результатам зрительского голосования его работа не оказалась на первом месте. Победители Премии «На Благо мира» будут названы на Торжественной Церемонии

награждения лауреатов, которая пройдёт в декабре 2019 года.

Александр Усанин, автор проекта, член правления Благотворительного Фонда «Светлый Мир»: «Главная цель этого проекта - улучшение социальной среды в обществе путем привлечения внимания людей к произведениям культуры, направленным

на сохранение и популяризацию высоких моральных и нравственных ценностей; формирование российской национальной идеи и консолидация общества на платформе популяризации духовных и нравственных идеалов. Другой целью проекта является возрождение духа меценатства в обществе: проект предоставляет возможность каждому адресно поддержать творческий коллектив или автора, работа которого направлена на улучшение внутреннего мира людей. Мы верим, что данный проект сыграет огромную роль в сохранении возвышенных ценностей в современной

культуре».

Подать заявку на участие в конкурсе можно по следующим номинациям:



Анимация



Художественное кино



Художественное кино. Дебют



Документальное кино



Телепередачи



Театр



Видеоролики



Популярная песня



Авторская песня



Познавательная литература



Художественная литература





Интернет-сайты

В течение года организаторами Премии будут проводиться различные мероприятия

– фестивали, семинары, круглые столы, концерты и книжные ярмарки, благодаря которым

можно будет познакомиться с конкурсными работами и пообщаться с их авторами.

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Песня о Премии: https://yadi.sk/d/sFQqDNebLr7wKQ

Буклет о Премии: https://yadi.sk/i/oBjXFxVi4S_j_g Короткий видеоролик о Премии:

https://youtu.be/ZwjBcUz37uE

Номинанты о Премии и участии: https://nablagomira.ru/media/video

Фильм о проведении Второй Всероссийской Премии "На Благо Мира":

https://youtu.be/p88YvfDc9iQ

Промо-ролик о Премии: https://youtu.be/ZwjBcUz37uE

Короткий ролик Церемонии – 2018: https://youtu.be/BYlLmMsAGb4

Полный фильм Церемонии – 2018: https://youtu.be/KDmiyTHbLiQ

Положение о Премии: https://nablagomira.ru/page/awards

В СМИ о Премии: https://nablagomira.ru/page/smionas

Руководитель Премии «На Благо Мира»

Инна Гомес

Pr@nablagomira.ru

www.nablagomira.ru