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24 сентября 2019, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с издателем телеграм-канала "Обнажённая Америка".

-Как вам пришла в голову идея вести канал ? Почему выбрали именно это название?

Идея пришла совершенно случайно, как только я узнал о том, что такое авторские телеграм каналы. Я никогда раньше не думал, что смогу писать и мне это будет нравится. Проживая в Штатах со мной происходило столько ярких событий, что мне хотелось ими с кем-то постоянно делиться. Я написал несколько постов, закупил немного рекламы и стал получать много положительных отзывов, это и заставило меня писать дальше.

У меня было несколько вариантов названия канала, но остановился на «Обнаженная Америка», так как идея канала заключалась в том, чтобы рассказать людям, какая Америка в реальности, не одетая в голливудские одежки.

-Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала? Чем он уникален?

Я выбрал такую тематику канала, потому что это непосредственно пересекается с моей жизнью и мне ничего не приходится брать из воздуха или выдумывать. Людям интересно, что происходит в Америке и как развивается жизнь обычного иммигранта, похожего на них самих, а мне интересно об этом рассказывать.

Я думаю, людям нравится мой блог по той простой причине, что я не «топлю» за Штаты, я не возвышаю эту страну до небес, никого не агитирую переезжать сюда. Более того, в моем канале достаточно много негативных постов касательно многих вещей в Америке.

-В чем ваша история успеха?

Моя история успеха еще строится. Я не могу сказать, что добился какого-то успеха, о котором стоит рассказывать. Переезд в другую страну не делает человека успешным.

-Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?

Во время создания канала я и понятия не имел, что на этом зарабатывают. Основной задачей для меня было донесение до людей информации, и эту задачу я успешно выполнял. Абсолютно все деньги, заработанные сейчас с продажи рекламы, я вкладываю обратно в канал. Реклама в телеграме очень нестабильна, если ты вдруг занят и не выставляешь посты неделю или не закупаешься рекламой какое-то время - рекламодатели не пишут. У нас выходит около 15-30к в месяц, с большим разбросом каждый месяц.

-Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?

Около года от начала создания канала я занимался всем самостоятельно: посты и рекламная деятельность. Затем я привлёк своего друга, который стал помогать с рекламой и за всеми связанными с этим процессами. С меня контент, с него - реклама.

-Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?

У меня нет каких-то конкретных целей на канал. Я полагаю, приумножение аудитории и поддержания активности - это то, что я буду делать. Хотелось бы еще раз отметить, что я не рассматриваю блог «Обнаженная Америка», как проект. Это больше как душевное хобби и возможность контактировать с людьми и обмениваться с ними информацией.