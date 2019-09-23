Глава Севастополя отменил закупку 200 швейцарских часов и ручек с символикой правительства

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23 сентября 2019, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

Врио губернатора Севастополя Михаил РАЗВОЖАЕВ отменил закупку 200 швейцарских часов и ручек с символикой правительства и самого города-героя, пишут «Аргументы недели-Крым».

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Так, согласно ему, департаментом аппарата губернатора был отменен конкурс на изготовление и поставку 200 комплектов, состоящих из наручных часов швейцарского производства и канцелярских ручек в футлярах.

Начальная стоимость закупки составляла 816 тысяч рублей. В правительстве решили приобрести два вида комплектов – в золотом и серебряном цвете. Часы должны были быть из натуральной кожи, с кварцевым механизмом Ronda и циферблатом, покрытым ювелирной эмалью, а ручка – с механизмом поворотного действия в металлическом корпусе.

Напомним, что в начале сентября глава Севастополя решил не покупать уличные туалеты по астрономической сумме – 4,3 миллиона рублей за штуку. А спустя неделю после этого РАЗВОЖАЕВ лишил чиновников автомобиля Toyota Land Cruiser 200 стоимостью шесть миллионов рублей, который также собирались приобрести в правительстве.