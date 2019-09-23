В НАБУ испугались призыва Зеленского и просили украинцев им не звонить

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23 сентября 2019, 17:29 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот видео обращения Зеленского

Президент Украины дезинформировал украинцев. Антикоррупционное бюро не занимается бытовыми взятками. С таким заявлением выступил Совет общественного контроля при НАБУ.

В экстренной публикации совет пытается дипломатично поправить Зеленского. В своем призыве украинцам сообщать в НАБУ обо всех случаях коррупции, украинские лидер дезинформировал общество.

«Из-за ложной информации о полномочиях НАБУ горячая линия будет перегружена звонками о нарушениях, которые не являются подследственными органа», — пояснил совет общественного контроля при НАБУ: «Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам президента».

Видеоролик с обращением в адрес граждан Украины Владимир Зеленский опубликовал в социальных сетях. Украинский президент предложил людям звонить на горячую линию и сообщать о всех нарушениях, в которых есть коррупционная составляющая.