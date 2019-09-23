Психолог объяснила, почему россиянки стали позже выходить замуж

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23 сентября 2019, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

По информации Росстата, большая часть россиянок впервые выходит замуж в возрасте от 25 до 34 лет, а несколько лет назад большинство женщин успевали вступить в брак в промежуток с 18 до 24 лет.

Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН рассказала, что многие пары предпочитают сначала пожить в гражданском браке: "Поскольку все наслышаны, что процент разводов растет, очень многие люди подходят теперь по-другому к браку. Многие думают о том, что они пока не готовы рожать детей, что они еще не заработали на квартиру, что у них нет какого-то постоянного статуса, что хотят получить образование".