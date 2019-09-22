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Минздрав: в России хотят начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

22 сентября 2019, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что готовится проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.

Глава ведомства напомнила, что сейчас получать лекарства могут только льготные категории граждан. Новый законопроект предполагает расширение списка людей, которым будут предоставлены препараты, пишет "РГ".

Скворцова добавила, что сначала в список включат граждан с определёнными заболеваниями. Она привела пример с Омском, где выдавили лекарства людям, которые перенесли дорогие операции на сердце и сосудах, а в Кирове гипертоникам.

Эксперимент показал снижение смертности от сосудистых заболеваний и вызовов машин "скорой помощи".

Также возможен вариант выдачи препаратов детям до 14 лет или 18 лет.

БА

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