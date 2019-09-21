Напечатать обед на принтере: как будут создавать еду в будущем?

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21 сентября 2019, 14:25 [«Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

3Д-принтером, который послойно создаёт разные предметы, давно уже никого не удивишь. Но знаете ли вы, что учёные нашли этой чудо-машине невероятное применение? Возможно, совсем скоро мы будем печатать на таком принтере…еду. И это не просто фантазии, а уже разработанный проект. Корреспондент «Аргументов Недели» пообщалась со специалистами Московского Государственного университета пищевых производств, где создали собственный пищевой 3Д-принтер, и узнала, что же ждёт нас в будущем.

Разработкой пищевых 3Д-принтеров уже несколько лет занимаются учёные многих стран мира – Испании, Израиля, Великобритании и, конечно, России. В нашей стране такие исследования проводят сотрудники и студенты Технопарка МГУПП. Мы поговорили с ректором Московского Государственного университета пищевых производств Михаилом Балыхиным и советником ректора Константином Загородниковым, чтобы узнать, как работает технология пищевой 3Д-печати, и когда такие принтеры появятся у нас в домах.

– Расскажите, как появилась идея создать пищевой принтер на базе вашего университета?

Константин Загородников: В мире большая потребность в личном подходе, в том числе и к еде. Необходима пища, которая готовится индивидуально под конкретного потребителя, учитываются его физиологические особенности и медицинские рекомендации. Мы предлагаем путь удовлетворения этого запроса – пищевые 3Д-принтеры.









Михаил Балыхин: Так что это не просто развлечение, как многие думают. Первые шаги сделаны – команда нашего университета создала прототип: отрабатываются технологии, совершенствуются механизмы, создаются карты продуктов. Впереди много работы, но это прорывной проект, который даст возможность по-новому подойти к питанию. Мы надеемся, что наша разработка станет спасением для больниц, где пациенты соблюдают строгую диету, а питание зачастую не отличается разнообразием, а в будущем появится в каждом доме.

– Подобные исследования проводят и другие учёные. Чем отличается пищевой 3Д-принтер МГУПП от разработок российских и зарубежных коллег?

М. Б.: Во-первых, он на 99% собран из российских комплектующих. Для нас это достижение: даже программный модуль разработан ребятами нашего Технопарка. Также, принтеры, которые уже существуют на рынке, ограничены полем печати. Наш принтер значительно больше, а это только стартовый вариант. Проще говоря, мы создали компактный 3Д-принтер с максимально задействованной плоскостью.









К.З.: Кроме того, уже существующие разработки предусматривают наличие нескольких экструдеров – сопел, через которые выходит сырьё. У нас же другая методика: мы сделали один экструдер револьверного типа. Внутри него находится барабан в который подается разное сырье, что позволяет ускорить процесс производства и использовать меньше деталей. В этом тоже наша инновация. Также принтер выполняет функцию холодильника. Это значит, что мы учитываем факт, что сырьё имеет разную температуру схватывания, поэтому в устройстве для каждого продукта будет формироваться своя климатическая среда.

– А какие продукты вы уже научились печатать на 3Д-принтере?

М.Б.: Наше устройство печатает блинчики с орнаментами, а также мы делаем шоколад. С ним, кстати, было много сложностей, потому что очень важен температурный режим. Градусом больше или меньше – шоколад растает. В ближайшее время мы планируем создать и модернизировать принтер, чтобы он печатал разными ингредиентами и удовлетворял потребности людей, которые едят продукты с определенной жировой ценностью и калорийностью.









К.З.: Самое главное в пищевом 3Д-принтере – это система умных рецептов. Мы сейчас создаем базу смарт-рецептов, по которой принтер будет в точности печатать форму, размер и состав блюд, опираясь на заданные расчёты. Это не просто, ведь важно учитывать температурные режимы, условия хранения, особенности составов.

– Будете ли вы патентовать свою разработку?

М.Б.: Над регистрацией патента мы работаем. Пищевой 3Д-принтер, который печатает кондитерские изделия, создан, и мы готовы его демонстрировать. Второй принтер, который печатает функциональные блюда, планируем запустить в 2020 году. Наша итоговая цель – сделать нашу разработку доступной, чтобы её продавать по цене качественной микроволновой печи – до пятидесяти тысяч рублей.

К.З.: У нас уже есть заказы от компаний, которые занимаются упаковкой и промышленным дизайном: продано десять принтеров, хотя мы запустили это производство несколько месяцев назад. Это говорит о востребованности нашей технологии. Партнёры с нетерпением ждут, когда мы продемонстрируем им первые функциональные и полезные блюда, сделанные на 3Д-принтере.







