"Любая просьба о помощи становится стресс-тестом", - в Германии рассказали о жизни в России

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21 сентября 2019, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Немецкий журналист Доминик Калус рассказал о различиях жизни россиян и европейцев. По его словам, иностранцу очень сложно пребывать в России из-за частых стрессовых ситуаций.

"Любая покупка в супермаркете становится стресс-тестом, так же как и любая просьба о помощи в общественном месте ... Навязанная улыбка считается грубой и фальшивой", - заявил автор в соей статье, отметив, что даже в Москве люди плохо знают английский, а россияне редко улыбаются просто так.

Однако Калус отметил, что в России больше любят читать книги, "в то время как в Германии вряд ли кто-либо действительно читал "Вертера". Он добавил, что россияне знают и любят своих писателей.

Автор также выделил стабильную работу Интернета, наличие беспроводного Wi-Fi в разных точках столицы и частный безналичный расчёт на кассах.

"Мне удалось поймать сигнал и спокойно сделать звонок с помощью интернета даже в горном поселке на Кавказе ... Тому, для кого Россия еще ассоциируется с технической отсталостью, следует срочно отправиться сюда", - пояснил журналист.

Автор также заметил "противоречивый" образ российской женщины, но не стал относить его к феминисткой направленности.

А вот в супермаркетах ему не понравился вкус сыра, которого, по его мнению, очень много производят внутри страны, сообщает портал "Ostexperte.de".