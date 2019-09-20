Как повлиять на голодного человека, выяснили в Шотландии

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20 сентября 2019, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

«Накорми, напои, спать уложи, а потом уже и спрашивай», - учили детские сказки и были правы! Ученые подтвердили, что принимать важные решения на голодный желудок действительно является далеко не самой лучшей затеей.

Проблемы с кишечником вызывает не только неправильная еда и вредные привычками

Шотландские учёные установили, что голодные люди становятся импульсивнее в своих решениях и с большей готовностью соглашаются на небольшое вознаграждение в короткие сроки, чем на что-то более весомое, но в отдаленной перспективе. Отмечается, что такой выбор касается не только еды, но принятия решений в целом, передаёт «Российская газета».

«Это аспект человеческого поведения, который потенциально может быть использован маркетологами, поэтому люди должны знать, что их предпочтения могут измениться, когда они голодны. Голод настолько распространен, что важно понимать неочевидные способы, которыми он может повлиять на наши решения», - отмечает один из авторов исследования.