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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Как спасти российские леса от пожаров, если чиновники говорят об их пользе?

18 сентября 2019, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

После летних пожаров в лесах Сибири и Дальнего Востока Рослесхоз и Минприроды предлагают новые правила работы с лесами, которые потребуют роста финансирования чуть ли не в 4 раза – до 30 млрд рублей. Чиновники почему-то не требуют ужесточить наказания для поджигальщиков и «чёрных лесорубов», пресечь каналы экспорта левой древесины в Китай и всерьёз заняться лесовосстановлением.

По официальной статистике, пожары лета 2019 г. съели 15,7 млн гектаров. Это в 60 с лишним раз превышает территорию Москвы, но далеко не рекорд: в 2012-м сгорело 18,2 млн гектаров, а в 2018 г. – 15,4 млн гектаров. Обычно леса перестают гореть только к ноябрю, поэтому 2019 г. ещё может выйти в лидеры.

Тушат лишь 10% лесных пожаров – преимущественно вокруг Москвы, Петербурга и крупных городов. В качестве оправдания своего бездействия чиновники взяли на вооружение вырванные из контекста мнения экспертов, будто лесные пожары приносят пользу.

Потребуется полвека, чтобы на месте пожарища вместо мачтовых лиственниц вырос хотя бы куцый березняк. При этом в России сейчас примерно столько же лесников, сколько в скромной Беларуси, – остальных распустили.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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