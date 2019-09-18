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18 сентября 2019, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Прес-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об акциях в поддержку Павла Устинова, однако администрация президента юридически не является адресатом одиночных пикетов, поскольку не может оказывать влияние на суд.

На Старой площади в Москве пикеты. Сотни людей собрались, чтобы поддержать актера Павла Устинова

Молодого актера обинили в том, что при его задержании по время несанкционированной акции один из сотрудников Росгвардии вывихнул рлечо. За это суд приговорил его к 3,5 годам колонии.

Сам Павел вину не признавал и настаивал на том, что не участвовал в акции протеста. "Я стоял в стороне, в одной руке у меня был телефон, в другой наушники, меня заломили, начали бить специальными средствами, я не сопротивлялся ни разу", - рассказывал Устинов в суде. По его словам, на Пушкинской, где произошло задержание, у него была назначена встреча с другом, с которым он собирался обсудить подработку.

Мы уже публиковали видео задержания "злостного преступника", на котором видно, что парень даже не оказывал сопротивление, но суд не стал этот ролик приобщать к материалам дела.

Отец сотрудника Росгвардии Александра Лягина, который вывихнул плечо при задержании Павла Устинова, впервые прокомментировал это уголовное дело. «Руководство обязало: взять его, и все. У него работа, во-первых, такая. Он первого попавшегося не возьмет. Если бы он сам просто подошел и скрутил его без всякой команды… А это значит — у него работа такая. К начальству обращайтесь. Кто командовал?» — говорит Лягин-старший. По его мнению, его сын не имеет никакого отношения к тому, что Павел Устинов получил три с половиной года колонии: «Мой сын его, что ли, посадил на три с половиной года? Наверное, судья такой был. Суд какой был? Российский суд. Российский закон кто нарушил? Если нарушил бы мой сын — его бы посадили. Значит, тот нарушил».

Также по словам Сергея Лягина, его сын «хороший и честный, не пьет, не курит, ни разу в жизни никого еще не обманул и ни одного котенка не обидел. Так я его учил».