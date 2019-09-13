Правосудие по-максимуму. Шесть лет за вывихнутое плечо полицейского

«Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире!» Видимо, от традиций гуманизма мы теперь так же далеки, как и от эпохи великого кинематографа. Актёр Павел Устинов даже не интересовался политикой. Он планировал поехать на необитаемый остров для съёмок в реалити-шоу телеканала «Пятница». Но вместо этого 3 августа он неожиданно для себя попал в автозак на Пушкинской.

Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве. Павла Устинова, которого обвиняют в том, что он вывихнул плечо бойцу ОМОН.

Это видео засмотрели до дыр и адвокаты, и близкие Павла и даже просто сочувствующие. И никто не может увидеть, что обвиняемый сознательно наносит ущерб бойцу Росгвардии. Он по сути, вообще, и не сопротивляется.

В его защиту выступили многие общественные деятели, в том числе и Константин Райкин, который лично знает молодого актера.

Сегодня суд должен был вынести приговор Павлу Устинову, но оглашение перенесли на 16 сентября.