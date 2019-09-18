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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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На Старой площади в Москве пикеты. Сотни людей собрались, чтобы поддержать актера Павла Устинова

18 сентября 2019, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

На Старой площади в Москве пикеты. Сотни людей сбрались, чтобы поддержать актёра Павла Устинова, которого осудили на 3,5 года заключения за преступление, которого он, судя по всему, даже не совершал.

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В общей сложности на площади сейчас собрались больше 200 человек – чтобы встать хотя бы на несколько секунд с плакатом в поддержку млодого человека, которого су отправил на 3, 5 года в колонию за то, что в момент его задержание боец ОМОН вывихнул плечо.

 
 
 
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Публикация от Glas naroda (@glasnaroda_rf)18 Сен 2019 в 1:56 PDT

Кроме того, на защиту Павла Устинова встали и его коллеги . Многие актеры и режиссеры потребовали от власти и судебной системы насоящего правосудия. Кроме того, за осудненого артиста вступился и глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Это невозможно игнорировать или промолчать. В сети полно видеороликов с места задержания. Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания. В момент задержания он естественно попытался увернуться. Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал», - написал Турчак у себя в Instagram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомним, мы уже публиковали видео задержания актера, на котором видно, что парень даже не сопротивлялся и которое судья отказаля принимать во внимания при вынесении приговора.

БИ

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