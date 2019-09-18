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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Госдума: у чиновников нет морального права кичиться дорогим отдыхом

18 сентября 2019, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Депутат Госдумы Михаил Старшинов утром в среду, 18 сентября, заявил, что чиновники не имеют никакого морального права кичиться дорогостоящим отдыхом. По словам политика, это является неуместным.
 
Ульяновская чиновница принесла извинения тем, кого возмутило ее селфи в "шоколадной ванне"

Ульяновская чиновница принесла извинения тем, кого возмутило ее селфи в "шоколадной ванне"

 
Ранее в соцсети была опубликована фотография руководителя IT-корпорации Ульяновской области Светланы Опенышевой с курорта, которая вызвала возмущение у граждан.
 
Старшинов выразил сожаление в связи с тем, что в России существует категория чиновников, которые не могут понять, "в чем смысл их работы". Депутат заявил, что сначала необходимо обеспечить граждан страны возможностью посещать курорты, а уже потом хваститься своим отдыхом за границей. Он подчеркнул, что никто не против отпуска, но должно быть уважение к другим людям, передает РИА "Новости".
ЕТ

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