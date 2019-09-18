Госдума: у чиновников нет морального права кичиться дорогим отдыхом

Депутат Госдумы Михаил Старшинов утром в среду, 18 сентября, заявил, что чиновники не имеют никакого морального права кичиться дорогостоящим отдыхом. По словам политика, это является неуместным.

Ранее в соцсети была опубликована фотография руководителя IT-корпорации Ульяновской области Светланы Опенышевой с курорта, которая вызвала возмущение у граждан.