Синоптик: температура в воскресенье холоднее климатической нормы

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о резком похолодании в воскресенье, 15 сентября. По его словам, в Москву вернутся дожди и пасмурная погода.

"Будет облачно с прояснениями, начиная с 18 часов зарядят обложные дожди. В столице сегодня температура не выше 13-15, по области – 11-16", - передаёт слова эксперта РИА Новости.

Тишковец отметил, что данная температура находится на отметке ниже климатической нормы. Специалист добавил, что ветер будет западный - юго-западный, скорость будет от 4 до 9 метров в секунду, а вот атмосферное начнёт падать и составит 739 миллиметров ртутного столба.