Минкульт считает, что школьники должны знать песни Queen, Pink Floyd, Nirvana, Цоя и Макаревича

В Министерстве культуры хотят, чтобы российские школьники знали творчество легендарных западных музыкантов, рок -групп и известных российских исполнителей. Ведомство опубликовало проект методических рекомендаций по реализации проекта «Культурный норматив школьника», направленного на «духовное, эстетическое и художественное» развитие учеников.

Ученикам 9–11 классов, помимо зарубежной и отечественной классики, желательно узнать песни Элвиса Пресли (Jailhouse rock), групп The Beatles (All you need is love), Queen (Bohemian rhapsody), Pink Floyd (Money), ABBA (Dancing Queen), Nirvana (Smells like teen spirit), а также Виктора Цоя и «Кино» («Перемен, мы ждем перемен»), «Наутилус Помпилиуса» («Скованные одной цепью»), Владимира Высоцкого («Я не люблю»), Андрея Макаревича и «Машины времени» («Солнечный остров», «Марионетки»).

Целью инициативы Минкульта заявлено «культурное просвещение учеников». Участие школьников в мероприятиях проекта должно быть добровольным и бесплатным. Испытания на сдачу «культурного норматива» предлагается проводить в конце учебного года. За успешное прохождение школьников будут награждать бронзовым, серебряным или золотым знаком отличия проекта.