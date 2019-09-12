Дело «Седьмой студии» вернулось в прокуратуру: оправдают ли фигурантов?

Вот уже два года дело «Седьмой студии» – самый обсуждаемый судебный и следственный процесс в России. Кирилл Серебренников, худрук «Седьмой студии», генпродюсер Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, гендиректор Юрий Итин, главбух Нина Масляева и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум обвиняются в хищениях 133 млн. рублей из субсидий, которые Минкульт выделил на «Платформу», проект популяризации современного искусства. В среду, 11 сентября, Мещанский суд Москвы вернул дело в прокуратуру для того, чтобы устранить нарушения, допущенные следствием. Также, судья Ирина Аккуратова отменила меру пресечения фигурантам дела «Седьмой студии», которые находились под подпиской о невыезде.

Обвинение указывало на то, что Серебренников со своими коллегами сильно завышал расходы на «Платформу» во время отчетности, а денежную разницу фигуранты использовали в своих личных целях. Так, например, работа с закупками велась через подставные фирмы. Однако суд не нашёл должных доказательств того, что Серебренников действительно проводил денежные махинации. Судья настояла на том, что в деле отсутствует конкретика: какие именно мероприятия содержали недостоверные данные об их стоимости в деле не указаны. В связи с отсутствием доказательной базы суд посчитал дело недоработанным, отправил его обратно в прокуратуру, а обвиняемых отпустил до следующего заседания.

Судебный процесс близится к завершению, и, скорее всего, в пользу обвиняемых. Так, многие уповают на то, что наконец, спустя два года, фигурантов оправдают, ведь дело считается сфабрикованным. Однако почему суд вернул дело в прокуратуру и почему именно сейчас – вопрос неоднозначный. Есть несколько версий. Первая как раз и заключается в том, что Серебренников со своими коллегами банально не виновен, а судебный аппарат начинает переходить на сторону обвиняемых с грамотной и мастерской подачи адвокатов. Остальные версии так или иначе связаны с невиновностью фигурантов, но действия суда остаются под вопросом.

Возможно, правосудие России не выдержало общественного давления и резонанса. На протяжение двух лет в поддержку «Седьмой студии» неоднократно проводились массовые шествия, митинги и одиночные пикеты. Ведь общественность была, есть и будет на стороне Серебренникова. Культурные и медийные персоны, актеры, режиссёры и журналисты, такие как Ксения Собчак или Фёдор Бондарчук, высказывались в защиту фигурантов дела и, тем самым, ещё больше перетягивали людей на сторону обвиняемых. Если дело действительно было сфабриковано, то отсутствие чётких доказательств и массовое давление общественности наконец пересилило несправедливость правосудия.

Ещё одной причиной такого решения суда может быть то, что отмена меры пресечения и, возможно, оправдательный приговор вернут доверие общества к дискредитированной судебной системе России. Несколько необоснованно жестоких приговоров по «Московскому делу» (например, 3 года колонии за прикосновение к шлему росгвардейца) изрядно подпортили репутацию беспристрастному правосудию. И теперь, пришёл приказ сверху: снять все обвинения с фигурантов дела «Седьмой студии» и доказать народу, что справедливость у российского суда все же есть.

Однако все могло произойти намного проще: суд вернул дело прокуратуре, чтобы следствие действительно исправило ошибки. Вполне вероятно, никто не перешёл на сторону Серебренникова, и правосудие требует более четких и убойных доказательств виновности подсудимых. Особенно в том случае, если хищения все же имели место быть, с чем, правда, многие не согласятся.

Чем все закончится, станет известно только после оглашения приговора. Будет он оправдательный или нет, пока судить сложно. Однако стоит заметить, что процесс не стоит на месте и сделал существенный шаг в сторону завершения.