В столице первыми в России создали электронную базу прививок

Москва стала первым российским регионом, где создали электронную базу прививок из 150 наименований вакцин, которые в настоящий момент зарегистрированы в стране. Соответствующая информация содержится в сообщении, распространенном столичным департаментом здравоохранения.

В пресс-службе ведомства отметили, что в базе имеются данные прививочных карт свыше 1,9 млн детей. Согласно этим сведениям, родители 9% детей полностью или частично отказались от вакцинации без объективных на то оснований.

Электронный паспорт прививок позволяет врачам видеть информацию о всех прививках в онлайн-режиме. Медики смогут планировать, сколько детей и от каких инфекций нужно вакцинировать, вести работу целенаправленно с теми, кто забыл или посчитал прививку необязательной. При этом система сама будет напоминать родителям с помощью SMS и email-рассылки о необходимости отвести ребенка на прививку и о возможных последствиях отказа от нее.

В департаменте добавили, что случаи отказа от вакцинации участились во многих странах. Это связано во многом с тем, что некоторые инфекционные заболевания успели «позабыться» современным поколением.

Кто-то прислушивается к недобросовестным СМИ, распространяющим информацию о бесполезности вакцин или побочных эффектах от прививок. Кто-то не доверяет качеству вакцин. В результате страдают дети, констатировали в пресс-службе департамента здравоохранения.