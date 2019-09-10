Спикер Госдумы объяснил отказ Эллы Памфиловой от охраны

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 10 сентября, объяснил отказ главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой от охраны после того, как на нее напал грабитель.

Володин считает, что Памфилова является очень мужественным и скромным человеком, поскольку даже после пережитого страха не хочет нанимать охрану, передает РИА "Новости"

Напомним, инцидент произошел в ночь на 6 сентября. Злоумышленник пробрался в дом председателя ЦИК в Подмосковье и, увидев на террасе хозяйку, несколько раз ударил ее электрошокером. Элла Памфилова не растерялась, схватила стул и начала наступать на преступника.