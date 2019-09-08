В Казани победу Хабиба отметили лезгинкой прямо на дороге

Фанаты бойца без правил Хабиба Нурмагомедова отметили его победу танцами на дороге. Автомобилисты старались не провоцировать болельщиков и проезжали мимо. Видео появилось в интернете.

Хабиб Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Лезгинку в честь победы Хабиба Нурмагомедова болельщики станцевали перед входом в здание Речного порта. Съемка производится издалека. Судя по всему, автор видео не рискнул приближаться к фанатам бойца без правил. Надев папаху, они яростно выкидывали коленца на дороге, возле припаркованных автомобилей.

Накануне Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американским бойцом Дастином Порье. Россиянин защитил свой титул чемпиона в легком весе. Поединок проходил в Абу Даби. Об этом писалось ранее.