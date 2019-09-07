Хабиб Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

В Абу-Даби вечером в субботу, 7 сентября, состоялся турнир UFC 242, в главном бою которого российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона в легком весе.

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде. Американский спортсмен к этому моменту заметно устал и не захотел продолжать бой после очень плотного захвата.