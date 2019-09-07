Хабиб Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
7 сентября 2019, 23:57 [ «Аргументы Недели» ]
В Абу-Даби вечером в субботу, 7 сентября, состоялся турнир UFC 242, в главном бою которого российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона в легком весе.
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде. Американский спортсмен к этому моменту заметно устал и не захотел продолжать бой после очень плотного захвата.
Порье после боя был расстроен и не смог сдержать слез. Он подчеркнул, что в октагоне отдал всего себя, однако сегодня "не его ночь". Дастин заметил, что Хабиб – отличный боец.
Нурмагомедов в свою очередь поблагодарил Бога и свою семью, а также пообещал сделать пожертвование в благотворительный фонд Порье.