Наталья Котова назвала Челябинск удивительным городом

Глава Челябинска Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем города. В своем поздравлении она отметила, что Челябинск — удивительный мегаполис, который развивается как спортивный, культурный и интеллектуальный центр Южного Урала.

“Челябинские школьники занимают призовые места на олимпиадах российского и международного уровня, спортсмены восходят на высшие ступени пьедесталов, а организаторы уникальных фестивалей все чаще выбирают наш город как площадку для их проведения, - сказала Наталья Котова.

По ее мнению, в этом есть заслуга каждого жителя Челябинска. «Именно вы каждый день делаете наш город лучше, вкладывая в его развитие частичку своего сердца, своей души», - сказано в поздравительной телеграмме.

Напомним, сегодня, 7 сентября, в Челябинске стартовали празднования Дня города. В этом году Челябинску исполняется 283 года.