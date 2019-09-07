Парад первоклассников, мотошоу и фейерверк. Челябинск празднует День города

Сегодня, 7 сентября, Челябинск начинает праздновать День города. Напомним, в этом году ему исполняется 283 года.

Самое первое мероприятие начнется в Саду Победы в 12 часов. Как сообщает агентство «Полит74», гвоздем программы станет этно-шоу Zainetdin. Для гостей праздника выступит мультиинструменталист Загир Зайнетдинов, исполняющий народные мотивы и авторские композиции на 15 музыкальных инструментах народов мира. Послушать Загира можно будет и в парке Тищенко с 14 до 15 часов.

В 14.00 у ледовой арены «Трактор» начнется крутое мотошоу, где спортсмены продемонстрируют головокружительные трюки. Здесь выступит атлет компании Red Bull, всемирно известный Алексей Колесников. На этой же площадке пройдет концерт современных исполнителей с участием Feduk, Назимы и Тимати.

На Кировке в это же время пройдет финал конкурса «Песня города», на Театральной площади - праздничный концерт «День города с Европой Плюс». Его будет вести знаменитая Бригада У.

Парад первоклассников пройдет в парке имени Ю. Гагарина в 15 часов. У кинотеатра «Победа» в 15.00 стартует Фестиваль КВН при участии чемпионов высшей лиги команды «Раисы». В 18.00 жители Курчатовского района смогут посмотреть этно-шоу Zainetdin. В 19.00 — интерактив от Бригады У.

Планируется, что самым и зрелищным концертом станет шоу «Голоса и танцы Челябинска» на площади Революции в 18.00. Его ведущими станут знаменитые Дмитрий Нагиев и звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев. Для челябинцев выступят А-Студио, Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Праздничный фейерверк начнется в 22.00. Как сообщают организаторы, салют будет уникальным. Напомним, в центре города будут перекрыты дороги, до двух часов ночи челябинцев будет развозить общественный транспорт.