Китай планирует построить в Хабаровском крае крупнейший спиртзавод

На севере Хабаровского края в скором времени может появиться самый крупный завод по производству метилового спирта. О планах на строительство заявила крупная инвестиционная компания из Гонконга Sherwood Energy Ltd.

Предприятие должно стать конечной точкой газопровода, который инвесторы хотят проложить от месторождений Западной Якутии в порт Аян. Соглашение о намерениях подписано на Восточном экономическом форуме.

Сообщается, что комплексный проект по разведке, разработке, транспортировке и глубокой переработке природного газа в Западной Якутии потребует вложений размером в 740 миллиардов рублей. В настоящее время рассчитываются возможные риски и составляются подробные отчеты.

Отметим, что в Аяно-Майском районе Хабаровского края другая крупная компания уже собиралась строить такой газопровод до Аяна. Но планы 2013 года остались нереализованными.