В День города в Челябинске будет тепло

Синоптики обещают челябинцам, что в День города температура воздуха прогреется до +17ºС.

Как сообщает издание «Южноуральская панорама», сегодня днем продут небольшие дожди, температура воздуха прогреется до +17ºС. Ветер северный, северо-восточный, его скорость днем достигнет 5-10 метров в секунду.

В настоящий момент в Челябинске температура воздуха достигла отметки +11ºС. Напомним, сегодня в городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города.