Музыкант Юрий Лоза раскритиковал телеведущую Ксению Собчак за ее мнение о незаконном присоединении Крыма. Лоза, комментируя заявление Ксении Собчак о том, что "Крым должен быть возвращен Украине", сказал, что "светская львица" говорит только то, что ей выгодно.

Собчак рассказала украинцам, чей Крым

По мнению артиста, сейчас Собчак является "никем", только "тусовщицей". Музыкант отметил, что свое заявление Собчак сделала в Киеве. Лоза подчеркнул, что "она "крякает" там, где надо "крякать", и то, что надо "крякать", ... работает на аудиторию, - сообщает РИА Новости-Крым.

Телеведущая Ксения Собчак во время визита в Киев заявила, что "Россия нарушила международные договоренности, и что эта территория полуострова должна быть возвращена Украине.

Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила заявление Ксении Собчак о принадлежности Крыма.