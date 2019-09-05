Эксперт объяснила, зачем Собчак подняла тему принадлежности Крыма на Украине

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила заявление известной телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма, которое она сделала в эфире украинского радио.

Собчак рассказала украинцам, чей Крым

Мария Ярмуш отметила, что при проведении референдума 2014 года в Крыму был соблюдён основной принцип международного права - принцип права народов Крыма на самоопределение.

По её словам, тема о принадлежности полуострова давно закрыта, но некоторые пытаются её поднимать для использования "в своих личных целях". Яруш считает, что любые разговоры об "украинском Крыме" можно расценивать как политическую игру и пиар.

"Кто-то зарабатывает очки на арене сотрудничества с украинской элитой. Кто-то пытается нести миссию переговорщика и с этой целью публично поддерживает официальную позицию киевских властей", - пояснила она "Известиям".