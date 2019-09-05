Российские женщины не очень любят бородатых мужчин. А по каким критериям выбирают?

Российские женщины не очень любят бородатых мужчин. Большинство россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин. Некоторые женщины признаются, что мужчин с усами и бородой не могут терпеть.

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос. Женщины рассказали, каких мужчин предпочитают.

По данным исследования, 69% наших соотечественников предпочитают свежевыбритых мужчин. Почти четверти россиянок нравятся мужчины с легкой щетиной. 11% женщин устраивают представители сильной половины с короткой бородой, 9% - симпатизируют мужчинам с усами. Только 7% не обращают внимания, есть борода и усы, или нет.

Говорят, сейчас для мужчин модно носить бородку. Но для некоторых дам такие мужчины кажутся стариками или дедушками.

Большинство мужчин с бородой основной причиной, по которой они решили ее отпустить, называют "лень бриться".