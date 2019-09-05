В Сети попало видео, как Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут своих детей в школу
5 сентября 2019, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Сети попало видео, как герцоги Кембриджские Уильям и Кэтрин вместе ведут своих детей принца Джорджа и принцессу Шарлотту. В этой году Шарлотте исполнилось четыре года.
В Великобритании дети в таком возрасте поступают в школу. И внучка британской королевы Елизаветы Второй - не исключение.
Родители, мама Кейт Мидлтон, за руку держит дочь, папа, принц Уильям, - старшего сына. Они же несут и ранцы детей.
Дети королевской четы - в школьной форме. У принцессы Шарлотты волосы скромно собраны "в хвостик", никаких пышных бантов. В школе дочь принца Шарлотту не будут называть "принцессой". На время учебы она лишится своего титула.
Два года назад, в 2017 году, герцогиня Кембриджская Кэтрин не повести первый раз в школу своего первенца. Супруга принца была беременна и страдала от токсикоза.
Принц Ульям один проводил сына в школу.
Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas’s Battersea, joining her older brother Prince George. ✏️???????? pic.twitter.com/8l63WEjzcw— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 5 сентября 2019 г.