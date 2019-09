В Сети попало видео, как Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут своих детей в школу

В Сети попало видео, как герцоги Кембриджские Уильям и Кэтрин вместе ведут своих детей принца Джорджа и принцессу Шарлотту. В этой году Шарлотте исполнилось четыре года.

Нейропсихолог рассказала, как определить переутомление у ребёнка

В Великобритании дети в таком возрасте поступают в школу. И внучка британской королевы Елизаветы Второй - не исключение.

Родители, мама Кейт Мидлтон, за руку держит дочь, папа, принц Уильям, - старшего сына. Они же несут и ранцы детей.

Дети королевской четы - в школьной форме. У принцессы Шарлотты волосы скромно собраны "в хвостик", никаких пышных бантов. В школе дочь принца Шарлотту не будут называть "принцессой". На время учебы она лишится своего титула.

Два года назад, в 2017 году, герцогиня Кембриджская Кэтрин не повести первый раз в школу своего первенца. Супруга принца была беременна и страдала от токсикоза.

Принц Ульям один проводил сына в школу.

Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas’s Battersea, joining her older brother Prince George. ✏️???????? pic.twitter.com/8l63WEjzcw