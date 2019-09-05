Глава Минздрава Вероника Скворцова прокомментировала предложение о введении четырехдневной рабочей недели в России

Министр здравоохранения Вероника Скворцова поддерживает идею о введении в России четырехдневной рабочей недели. Свои доводы в пользу сокращения рабочих дней и увеличении выходных глава Минздрава привела на площадке Восточного экономического форума.

Министр труда оценил идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю

По мнению Скворцовой, дополнительным выходным могут воспользоваться люди, которые ведут здоровый образ жизни; те, у кого есть увлечения, наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться.

Но министр заметила, что введение четырехдневной рабочей недели может по-разному сказаться на человеке в зависимости от его возраста, пола и профессии.

Скворцова сказала, что в настоящее время много людей работают из дома и дистанционно исполняют свои обязанности.

По словам главы Минздрава, пока ведомству не поручали анализировать тему четырехдневной рабочей недели.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин ранее на полях Восточного экономического форума прокомментировал переход на четырёхдневную рабочую неделю.