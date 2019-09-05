Глава Минздрава Вероника Скворцова прокомментировала предложение о введении четырехдневной рабочей недели в России
5 сентября 2019, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]
Министр здравоохранения Вероника Скворцова поддерживает идею о введении в России четырехдневной рабочей недели. Свои доводы в пользу сокращения рабочих дней и увеличении выходных глава Минздрава привела на площадке Восточного экономического форума.
По мнению Скворцовой, дополнительным выходным могут воспользоваться люди, которые ведут здоровый образ жизни; те, у кого есть увлечения, наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться.
Но министр заметила, что введение четырехдневной рабочей недели может по-разному сказаться на человеке в зависимости от его возраста, пола и профессии.
Скворцова сказала, что в настоящее время много людей работают из дома и дистанционно исполняют свои обязанности.
По словам главы Минздрава, пока ведомству не поручали анализировать тему четырехдневной рабочей недели.
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин ранее на полях Восточного экономического форума прокомментировал переход на четырёхдневную рабочую неделю.