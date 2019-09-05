Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков объявил о возможной масштабной реформе в авиастроении. Сердюков назвал ошибки Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В первую очередь - накапливаемые долги компании.

Сердюков отметил, что вызывает особую озабоченность значительный кредитный портфель ОАК. "Компания не допускает дефолтов по долговым обязательствам", - цитирует Сердюкова РИА Новости.

И в то же время операционный поток недостаточен для того, чтобы гасить старые долги и в ходе деятельности не наращивать новые, - отметил он.

Сердюков призвал учитывать, что эти долги были сформированы в ходе решения государственных задач и теперь "проблема их расшивания требует комплексного решения с участием государства".

Сейчас этот вопрос "прорабатывается в тесном контакте с федеральными органами исполнительной власти". Как отметил индустриальный директор Ростеха, очевидно, что "помощь государства обязывает нам вносить существенные изменения в операционную деятельность ОАК и, возможно, повлечёт реформирование авиастроения".

В конце октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Ростеху 92,31% акций ОАК. Анатолий Сердюков - бывший глава Минобороны.