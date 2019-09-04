Выселенный приставами в Сочи онкобольной отказался от жилья

Судебные приставы выселили супругов Андрея и Наталью Мартыновых из пансионата «Нептун», где им выделили жильё взамен дома, снесенного в 2011 году под строительство объекта Олимпиады.

Мартынов А.П. совместно с Головенчик Н.А. возвели три самовольных строения на земельном участке по ул. Нижнеимеретинская, 1. При этом, правоустанавливающих документов как на постройки, так и на сам земельный участок у них отсутствовали. Соответственно, по закону выплата компенсаций была невозможна.

Администрацией Адлерского района города Сочи было подано исковое заявление о сносе самовольных строений в Адлерский районный суд. Решением Адлерского районного суда от 24.10.2007 года иск удовлетворен. Самовольно возведенные строения снесены (постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства от 27.11.2010г.).

В 2011 году мэрия Сочи предложила Мартыновым ряд компромиссных вариантов: земельный участок в садоводческом товариществе «Солнечное», земельный участок под ЛПХ по ул. Пархоменко и участок под ИЖС, расположенный в селе Бестужевское. Помимо этого, главе семейства предлагали трудоустроиться в муниципальную организацию, что позволило бы в дальнейшем разместить семью в общежитии.

Мартыновы отказались от предложенных вариантов и заселились в муниципальный маневренный фонд.

3 сентября к пансионату «Нептун» Мартынову А.Н. была вызвана карета скорой помощи и предложена госпитализация. Однако, он от нее отказался. В настоящее время повторно Мартынову А.П. предложено размещение в медицинском учреждении, но он пояснил, что в ней не нуждается. Мартынов А.П. продолжает наблюдаться и получать лечение у профильных специалистов по своему заболеванию.

Следует отметить, что в настоящее время мэрия Сочи не является собственником либо арендатором помещений в пансионате «Нептун».