Определен возможный главный козырь армии России в случае начала войны с США

Главный козырь армии России в случае начала конфликта с Соединенными Штатами – войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом говорится в публикации, появившейся в блогосфере.

Автор канала «VarТехник» в «Яндекс. Дзен» пишет, что в США реализовывают концепцию сетецентрической войны. Она предполагает, что любой солдат может получить данные об обстановке на поле боя в режиме реального времени. Российские средства РЭБ смогут дезорганизовать противника, прервав поток поступающей к нему информации, полагает блогер.

Кроме того, как отмечается в процитированном материале, войска РЭБ способны вывести из строя вражеские системы наведения и ведения огня, а также отдельные единицы техники, например, танки.

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