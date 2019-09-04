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Определен возможный главный козырь армии России в случае начала войны с США

4 сентября 2019, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

Определен возможный главный козырь армии России в случае начала войны с США
фото: Ministry of Defence of the Russiа / globallookpress.com

Главный козырь армии России в случае начала конфликта с Соединенными Штатами – войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом говорится в публикации, появившейся в блогосфере.

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Кроме того, как отмечается в процитированном материале, войска РЭБ способны вывести из строя вражеские системы наведения и ведения огня, а также отдельные единицы техники, например, танки.

Ранее сегодня сообщалось, что ученые назвали пять вероятных причин Третьей мировой.

 

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