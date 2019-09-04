Безопасность школьников в Хабаровском крае обеспечена «наполовину»

Начавшийся учебный год в школах Хабаровского края принес изменения, которых ждали очень долго. Однако, решения давних проблем реализованы краевым правительством, что называется, с нюансами, наполовину.

Широкий резонанс вызвала новость о том, что губернатор Сергей Фургал уровнял школьное меню для детей из семей разного достатка. Теперь горячими блюдами будут обеспечены все школьники из малообеспеченных и многодетных семей. На фоне этой новости известие об обеспечении всех региональных школ теплыми туалетами прошла достаточно тихо. Однако проблема теплых туалетов – одна из острейших и болезненных из существующих в крае на протяжении многих лет. Возможно, достаточно сдержанное освещение этой темы обусловлено тем, что проблема на самом деле до конца так и не решена.

Учреждениям образования были завезены модульные уборные. Такие, как ставят на местах временного пребывания маховиков. Причем, модули были установлены даже там, где нет проблем с канализацией.

- Проще отделаться модулями и закрыть тему. В правительстве уверяют, что эта мера – временная. Может быть и так, но боюсь, что это «временно» растянется на десятилетия, - считает общественник Антон Плюснин.

Помимо «туалетов с нюансами», власти своеобразно решили вопрос безопасности пешеходных переходов у школ. Ранее хабаровчанин и активист Владимир Рыбалко 68 дней простоял в одиночном пикете, требуя починить переход у школы, где учится его дочь. После этого дорога была огорожена забором, но нормального перехода так и не было устроено. Как результат – постоянные пробки и невозможность высаживать детей из машин рядом со школой. Помимо этого, администрация краевой столицы распорядилась об установке 37-ми пешеходных переходов у школ одноцветными светофорами. Но и это можно назвать полумерами. К тому же в регионе крайне мало переходов с полноценным освещением. А во время дождя или снегопада дорогу видно всего с одной стороны.