Синоптики предупредили о возможных дождях в Москве в День города

Синоптики предупредили москвичей о кратковременных дождях в выходные, когда будет отмечаться День города. Сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, однако, отметила, что погода будет комфортной.

По словам метеоролога, в грядущие выходные рядом со столицей будет находиться малоактивный атмосферный фронт, вследствие чего в небе будут проплывать облака, а также могут пролиться кратковременные дожди. Волосюк полагает, что облака можно будет не разгонять.

Температура воздуха в выходные будет составлять от 19 до 22 градусов, что выше климатической нормы, передает РИА "Новости"

Напомним, День города в Москве отмечается в первую или вторую субботу сентября. 872-летие столицы России отметят 7-8 сентября.